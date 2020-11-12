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Dilovası “Geleceğe Nefes” Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” sloganıyla 81 ilde 2 bin 23 noktada başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Dilovası’da destek verdi.

Dilovası 'Geleceğe Nefes” Oldu

12 Kasım 2020 Perşembe 12:53

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde düzenlediği 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Dilovası’nda fidanlar toprakla buluştu. 

ALKAN VE ŞAYİR FİDAN DİKTİ 

TOKİ Osmangazi İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Orman İşletme Şefi Ayhan Temur ve ekibi, İlçe Müftüsü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Alkan ve Şayir öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. 

AĞAÇ VE ORMAN SEVGİSİNİ AŞILAMALIYIZ 

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak yalnızca insana değil doğaya da büyük önem veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nün tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” projesine bizde öğrencilerimizle katkı sunmak için bir araya geldik.  Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak amacıyla katkı verdiğimiz çalışmanın devamında  ilerleyen yıllarda da, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir Dilovası için katkı sunmaya devam edeceğiz. Etkinliğimizin oluşmasında büyük destek veren Orman İşletme Şefimiz Ayhan Temur ve personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 

 

 









 

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