banner669
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona Geliniyor

Dilovası ilçe girişinde yapılan yağmursuyu altyapı çalışmalarına sona geliniyor

Dilovası Girişindeki Altyapı Çalışmasında Sona Geliniyor

01 Ekim 2021 Cuma 09:53

 


 

Gebze bölgesindeki altyapı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok çalışmayı da tamamlıyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinin giriş kısmında yağmursuyu hatlarının bağlantı çalışmalarında sona gelindi.

 

YAĞMURSUYU BAĞLANTILARI YAPILDI 

Mimar Sinan Mahallesi’ne bağlı Bağdat ve Yavuz Sultan Selim Caddesinde mevcutta bulunan yağmursuyu hatları ilçe girişindeki saat kulesi bölgesinde yapılan alt yapı çalışmasıyla Batı Kavşağı’ndaki tahliye hattına bağlandı. Bağlantılar 350 metre boyunca 800 mm çapında betonarme borular kullanıldı.

 

SU BİRİKMELERİNİ ÖNLENİYOR

Dilovası ilçesinin girişinde bulunan saat kulesi bölgesinde yaşanan sağanak yağışlarda su birikintileri oluşuyordu. Yoğun yağışlarda su birikintisi D-100 Karayoluna taşıyordu. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmursuyu altyapı çalışması yaparak olumsuz durumların önüne geçti.

 

TOPLAM 12.5 KM HAT YAPILACAK

Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşları sağlıklı altyapıya kavuşturacak proje kapsamında 6 mahallede 2 bin 300 metre uzunluğunda içmesuyu hattı, 4 bin 100 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 6 bin 100 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 12.5 km uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek. İSU Genel Müdürlüğü ayrıca, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve bordür gibi üstyapı çalışmalarını da gerçekleştirecek.

 

16,5 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK.

2022 yılı mayıs ayında tamamlanması hedeflenen Dilovası ilçesi altyapı ve üstyapı çalışmaları projesi 16,5 milyon liraya mal olacak.





 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren yegâne mekanımızdır Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren...
Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi İzledi Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı
Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi Başkan Şayir, Önce Masada Sonra Sahada İnceledi
Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal medyanın risklerinden korumalıyız” Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyal...
Özel Sporcular Yeni Başarılar Peşinde Özel Sporcular Yeni Başarılar Peşinde
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın; Camiler birliğimizi pekiştiren...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Camiler Ve Din...

Haberi Oku