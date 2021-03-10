Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otoparkı İhaleye Çıkıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Mart 2019 seçimlerinde halka söz verdiği Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark projesi için önemli adım atıldı. Proje, 5 Nisan’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkıyor.

PROJESİ HAZIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 dönümlük alan üzerine yapılacak olan Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi için kamulaştırma çalışmalarını geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Projesi hazır olan Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi içerisinde semt pazarı, katlı otopark, zabıta odası, mescit, çay ocağı ve tuvaletler yer alacak.

YENİ MÜJDELER VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ