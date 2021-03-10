Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otoparkı İhaleye Çıkıyor

PROJESİ HAZIR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 dönümlük alan üzerine yapılacak olan Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi için kamulaştırma çalışmalarını geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Projesi hazır olan Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi içerisinde semt pazarı, katlı otopark, zabıta odası, mescit, çay ocağı ve tuvaletler yer alacak.
YENİ MÜJDELER VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ
Dilovası Kapalı Semt Pazarı ve Katlı Otopark Projesi’nin müjdesini veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizi daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımız ve pazarcı esnafımızı daha modern bir yapıyla buluşturma konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak ve ilçemize değer katacak olan “Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark” projemizin ilk kazmasını ihalenin ardından hep birlikte vurmuş olacağız. Göreve gelirken “Yükselen Şehir Dilovası” dedik. Allah’ın izni ile her geçen gün yeni müjdeleri vermenin gururunu yaşıyoruz. İlçemiz adına bu büyük hizmetten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ederim” dedi