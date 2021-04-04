Dilovası Katlı Otopark Ve Kapalı Pazar Yeri İhalesi 5 Nisan’da

Dilovası’nın önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Katlı Otopark ve Pazar Yeri için 5 Nisan Pazartesi günü ihale gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” projesi ile Dilovası’ndaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş olacak.

CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE İNŞA EDİLECEK, 4 KATLI OLACAK

Dilovası ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan katlı otopark ve pazar yeri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı olarak inşa edilecek. Çardaktepe Camii’ne yakın bir noktada inşa edilecek olan projenin, parsel alanı 3 bin 33 metrekare iken toplam inşaat alanı ise 7 bin 398 metrekare olarak belirlendi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK, 1 GÜNÜ PAZAR İÇİN KULLANILACAK

İlçeye değer katacak olan proje kapsamında inşa edilecek olan modern yapı, haftanın 6 günü otopark, 1 günü ise pazar yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek. Planlama kapsamında yapı, zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde inşa edilecek. Proje dahilinde zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri ile 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri bulunacak. 2. bodrum katta 38 araçlık otopark ve 3. bodrum katta zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, WC ve 17 araçlık otopark bulunacak.

DİLOVASI’NIN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILANACAK

Dilovası ilçesinin en büyük pazarı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İbn-i Sina Caddesi’nde kuruluyor. Aynı zamanda ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan İbn-i Sina Caddesi’nde kurulan pazar, ilçe merkezinde trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, daha modern ve düzenli hali ile ilçe trafiğini de rahatlatacak. Proje ile ilçede yaşayan vatandaşların hem otopark hem de pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak.





















