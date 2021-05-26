banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Köseler Köyü’nde Altyapı Temizliği

İSU Dilovası Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler Köyü TOKİ Konutları bölgesindeki ana kollektör hattında altyapı temizliği gerçekleştirdi

Dilovası Köseler Köyü'nde Altyapı Temizliği

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:31

Şehir genelindeki birçok noktada altyapı çalışmalarına devam eden İSU ekipleri, altyapı hatlarındaki temizlik çalışmalarını ise ihmal etmiyor. Bu kapsamda İSU Dilovası Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler Köyü TOKİ Konutları bölgesindeki ana kollektör hattında altyapı temizliği çalışması gerçekleştirdi.

 

YÜKSEK VAKUM GÜCÜNE SAHİP KOMBİNE ARAÇLAR KULLANILIYOR

İş dahilinde Köseler Köyü TOKİ Konutları Bölgesindeki ana kollektör hattının 2 bin 200 metrelik kısmında temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışması iki adet yüksek vakum gücüne sahip kombine (kanal temizleme aracı) araçlar ile gerçekleştiriyor. Ayrıca İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda ilçe merkezinde yağmursuyu alt apı hattı inşasına başlayacak.

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Leyla Atakan Caddesi’nde Yeni Düzenleme Leyla Atakan Caddesi’nde Yeni Düzenleme
Halı Sahaların Bakımları Yapıldı Halı Sahaların Bakımları Yapıldı
Mafya Liderleri ve Gazetecilik Anılarım Mafya Liderleri ve Gazetecilik Anılarım
Kereste Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı Kereste Fabrikasına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına...
Saç bakımının 1 numarası:Vichy Dercos Saç bakımının 1 numarası:Vichy Dercos
Makyaj Artistlerinin Güzellik Sırrını Biliyor musun? Makyaj Artistlerinin Güzellik Sırrını Biliyor...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Leyla Atakan Caddesi’nde Yeni Düzenleme
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak için Leyla Atakan Caddesi’nde düzenlemeye...

Haberi Oku