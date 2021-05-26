Dilovası Köseler Köyü’nde Altyapı Temizliği

Şehir genelindeki birçok noktada altyapı çalışmalarına devam eden İSU ekipleri, altyapı hatlarındaki temizlik çalışmalarını ise ihmal etmiyor. Bu kapsamda İSU Dilovası Şube Müdürlüğü ekipleri, Köseler Köyü TOKİ Konutları bölgesindeki ana kollektör hattında altyapı temizliği çalışması gerçekleştirdi.

YÜKSEK VAKUM GÜCÜNE SAHİP KOMBİNE ARAÇLAR KULLANILIYOR

İş dahilinde Köseler Köyü TOKİ Konutları Bölgesindeki ana kollektör hattının 2 bin 200 metrelik kısmında temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışması iki adet yüksek vakum gücüne sahip kombine (kanal temizleme aracı) araçlar ile gerçekleştiriyor. Ayrıca İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda ilçe merkezinde yağmursuyu alt apı hattı inşasına başlayacak.



















