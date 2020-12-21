Dilovası Küçük Sanayi Sitesi İçin Ankara’dan Heyet Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sözü alınan Küçük Sanayi Sitesi yapımı için bir heyet önceki gün Dilovası’na geldi.