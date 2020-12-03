Dilovası Liman Caddesi’ndeki Altyapı Çalışması Tamamlandı

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Diliskelesi Mahallesi’nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi’ndeki içme suyu hattı, yüksek basınca dayanıklı borular kullanılarak yenilendi.

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI BORULAR

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi’ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşedi. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu altyapısı yenilendi. Altyapı hattının tamamlanması ile olası su kesintilerinin önüne geçilmiş olacak. İSU ekipleri yeni yapılan içme suyu hattını yakın zamanda devreye alacak.

4 MAHALLEYİ BESLİYOR

Diliskelesi Mahallesi’nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen altyapı imalat çalışmasında yüksek basınçlara dayanıklı 500 mm’lik demir borular kullanıldı.

















