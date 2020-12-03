banner558
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Liman Caddesi’ndeki Altyapı Çalışması Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasını tamamlandı 4 mahalledeki olası su kesintilerinin önüne geçildi

Dilovası Liman Caddesi'ndeki Altyapı Çalışması Tamamlandı

03 Aralık 2020 Perşembe 10:28

Şehir genelindeki birçok noktada üst yapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi alt yapı çalışmalarına da veriyor. Bir çok ilçede çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Diliskelesi Mahallesi’nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi’ndeki içme suyu hattı, yüksek basınca dayanıklı borular kullanılarak yenilendi. 

 

YÜKSEK BASINCA DAYANIKLI BORULAR

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi’ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşedi. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu altyapısı yenilendi. Altyapı hattının tamamlanması ile olası su kesintilerinin önüne geçilmiş olacak. İSU ekipleri yeni yapılan içme suyu hattını yakın zamanda devreye alacak.   

 

4 MAHALLEYİ BESLİYOR

Diliskelesi Mahallesi’nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen altyapı imalat çalışmasında yüksek basınçlara dayanıklı 500 mm’lik demir borular kullanıldı.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ
Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde Kocaeli'de engelli bireylere otobüslerde "ulaşım...
Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi Ziyaret Etti Başkan Büyükakın, Endonezya Başkansolosu Asari’yi...
24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu 24 yaşındaki genç mezarlıkta ölü bulundu
Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız” Başkan Şayir; “Her zaman onların yanındayız”
Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel Yok Engelsiz Ulaşım Asistanı’yla Ulaşımda Engel...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

CUMA HUTBESİ
Diyanet işleri başkanlığının 04.12.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu ENGELLİLİK: CENNETE KAVUŞTURAN...

Haberi Oku