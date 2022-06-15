Dilovası Meclisi Haziran ayı ikinci oturumu gerçekleşti





Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

KMC'YE TEŞEKKÜR

Şayir, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile KMC Grup tarafından ilçemize yapılacak olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk evinin protokol törenini geçtiğimiz ay gerçekleştirdik.

Buradan bir kez daha böyle güzel bir projenin ilçemize kazandırılması için gösterdikleri gayretlerden dolayı KMC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren'e teşekkür ediyorum. Projesi hazır olan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk evinin inşaatı inşallah önümüzdeki haftalarda başlayacak.

YENİ PARKLARIMIZ HİZMETE GİRDİ

İlçemizde istihdamı artırmak için Kaymakamlığımızla birlikte OSB Müdürlüklerimizde İŞKUR hizmet noktaları açıyoruz. İlçemizde ki ulaşım sorunlarının teker teker çözümü için çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Diliskelesi Mahallemizde ki vatandaşlarımızın OSB’lere ve Mermerciler Sanayi Sitesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak yeni otobüs hattımız seferlerine başladı. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için yeni parklarımızı hizmete sunmaya devam ediyoruz. Tamamen yenilenen Adnan Kahveci Parkımız ve Eynerce Parkımız ilçemize yakışır bir durumda vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile yapılan yeni ulaşım hattı ve parklardan dolayı Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum.

ESNAFA KİRA, ELEKTRİK VE SU FATURASI DESTEĞİ

İstiklal Caddemizde geçmişte yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için altyapı seferberliği başlattık. İSU ile birlikte kısa sürede bitirilmek ve sorunu tamamen ortadan kaldırmak üzere çalışma başlattık. İnşallah kısa sürede bitirmiş ve su taşkınları sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Tabi bu çalışma süresi içerisinde esnafımız biraz mağdur olabilir. Esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi içinde üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışacağız. Gerekirse kira veya elektrik, su faturaları konusunda destek olmaya çalışacağız.

28 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız Tepecik Mesire Alanımız bitti. Hemşerilerimizin, aileleriyle gün boyunca sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri Tepecik Mesire Alanımızı 28 Haziran’da halkımızın ve bölgemizin hizmetine açacağız. Tüm Dilovası halkını açılışımıza bekliyoruz.

5. SINIFLAR TABLETLERİNE KAVUŞTU

Geçtiğimiz hafta ilçemizde 5. Sınıflarda eğitim gören yaklaşık 1000 öğrencimize tabletlerini dağıttık. Çocuklarımızın eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Tavşancıl Mahallemizde yer altı su kaynaklarının kullanılması için çalışma başlattık. Gebze Ticaret Odamız’ın davetiyle geçtiğimiz hafta diğer ilçe belediye başkanlarımızın da katılımı ile Almanya’da fuarlara katıldık. Bölgemizde geri dönüşümle ilgili yeni projeleri hayata geçirmek için güzel bir ziyaret oldu” dedi.

5 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan 5 gündem maddesi meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.