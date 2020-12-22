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Dilovası Meclisi Olağanüstü Toplandı

Dilovası Belediye Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilecek hibe araçlar için olağanüstü toplandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara ziyaretlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebi sonrası onaylanan hibe araçlar için Dilovası Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanarak oylama yaptı.

Dilovası Meclisi Olağanüstü Toplandı

22 Aralık 2020 Salı 09:42

 

DİLOVASI MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Dilovası Belediyesi’nin araç talebini yerine getirebilmek için meclis kararı talebi üzerine Dilovası Belediye Meclisi Başkan Şayir’in başkanlığında olağanüstü toplandı.


BAŞKAN ŞAYİR, GÜNDEM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI


Olağanüstü toplantıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Şayir, “Ankara ziyaretlerimiz çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan belediyemize hibe araç talebinde bulunduk. Talebimiz olumlu karşılandı ve yerine getirilmesi için acil meclis kararı istendi. Bunun üzerine hibe araçlar için karar alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na ivedi bir şekilde ulaştırılması için toplandık” dedi.


BAŞKAN ŞAYİR’DEN MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR


Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste meclis üyelerinin oy birliği ile hibe araç talebi oylanırken, Başkan Şayir, oy birliği ile geçen karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.


ARAÇLAR YAKIN ZAMANDA DİLOVASI’NA GELECEK

Konuyu takip etmek ve meclis kararını son günde Tarım ve Orman Bakanlığı’na ulaştırmak için Ankara’da hazır bekleyen Özel Kalem Müdürü Recep Karakoç meclisten oy birliği ile çıkan kararı Tarım ve Orman Bakanlığı’na ulaştırırken, hibe araçların yakın bir zamanda Dilovası’na gönderileceği belirtildi.















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