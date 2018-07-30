Dilovası Merkez Cami Peyzaj ve Düzenleme İşi Başladı

Dilovası Belediyesi Fen işleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen Dilovası Merkez Camii, çevre ve peyzaj

düzenlenmesine başlandı.

Çevre ve Peyzaj çalışmalarında caminin etrafına mermer taş döşeme ve cami ışıklandırılmasının yanı sıra ibadethanelerin eksikleri giderilecek, cami bahçesinde yapılan çimlendirme ve ağaçlandırmanın bitmesiyle birlikte Dilovası Merkez camii daha bakımlı bir görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Ali Toltar; İlçemizde önemli ibadet alanlarından biri olan Dilovası Merkez Camii için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yapımı tamamlanan camimizin Belediyemiz Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleri tarafından avlu düzenlemesi ve bitki dikimleri ardından çim ekimi işlemleriyle devam eden çalışmaların bitmesiyle kent estetiğine uygun bir cami bırakmayı hedefliyoruz. Bahçede yapılan düzenlemeyle cami cemaati için daha rahat bir ortam tasarlanmış olacak"dedi…