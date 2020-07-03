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Dilovası Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer verdiği Dilovası Millet Bahçesi projesi Ağustos ayında ihaleye çıkıyor.

Dilovası Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

03 Temmuz 2020 Cuma 11:01

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara ziyaretleri neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belediyeye tahsis ettiği alan üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yaklaşık 207 dönümlük alanı Millet Bahçesi olarak projelendirdi.

207 DÖNÜMLÜK ALANA YAPILACAK

Millet bahçesinde bölgenin ağaç yapısı da göz önünde bulundurularak, mesire alanı, yürüyüş yolları, çocuk eğlence bölümleri, bisiklet sürüş alanları, çeşitli aktivite kısımları ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Ağustos ayında ihaleye çakacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Dilovası'nda bulunan 207 dönümlük arazi üzerine inşa edecek.

YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI’NA YAKIŞACAK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Halkımız için, ilçemiz için canla, başla ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize yakışır bir Millet Bahçesi kazandırabilmek adına göreve gelir gelmez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile gerekli temasları gerçekleştirmiştik. Girişimlerimiz sonuç verdi ve insanlarımızın dinlenebileceği, ailecek güzel vakit geçirebilecekleri, doğa ile iç içe olabilecekleri bir alanı Dilovamız’a kazandırıyoruz. Miller bahçemiz ‘yükselen şehir Dilovası'na yakışacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ağustos ayında ihale çıkıyor. Böylece proje için ilk adım atılmış oluyor” şeklinde konuştu



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