Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta Ankara’da Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır’ın da katıldığı toplantıda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Toplantıda Dilovası için önemli projeler masaya yatırıldı.

İHALE 12 NİSAN’DA

Görüşmede; Başkan Şayir’in seçim beyannamesinde söz verdiği Millet Bahçesi de gündeme getirildi.

Projesi geçtiğimiz ay hazırlanan ve TOKİ tarafından Dilovası Bayraktepe mevkisine yapılacak olan Millet Bahçesi’nin Bakan Kurum’un tarafından hızlandırılması talimatı verilmesinin ardından yapılan görüşmeler sonrası Millet Bahçesi’nin 12 Nisan’da ihaleye çıkarılacağı müjdesi geldi.

MİLLET BAHÇESİ’NDE NELER OLACAK?

207 dönüm alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi içerisinde; 1500 metrekare tema bahçesi, 9100 metrekare etkinlik alanı, 550 araçlık otopark, 1250 metrekare yöresel ürün satış alanı, 2500 metrekare üretim bahçesi, 170 metrekare tohum kütüphanesi, 1570 metrekare spor sahaları, 1.2 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru, 2200 metrekare alana Millet Kıraathanesi içinde kafeterya ve seyir terası, Millet bahçesi içerisinde genel olarak 52 adet çardak, 47 piknik masası, mescid, lavabolar ve çeşitli yerlerde çeşmeler yer alacak.

AŞKLA ÇALIŞINCA OLUYOR

Dilovalılarla Millet Bahçesi müjdesini paylaşan Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “İlçemizin geleceği ve halkımızın refahı için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok güzel gelişmeleri hep birlikte yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerinin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Kocaeli Milletvekillerimiz ile geçtiğimiz hafta yaptığımız toplantı sonrası TOKİ tarafından ilçemize yapılacak olan Millet Bahçemizin müjdeli haberini aldık.

12 Nisan’da yapılacak ihalenin ardından Dilovası Millet Bahçesi’nin ilk kazması kısa sürede vurulacaktır. Halkımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, dinlenerek streslerini atabileceği, doğa ile iç içe olabilecekleri Millet Bahçemiz ile “Yükselen Şehir Dilovası” için önemli bir adımı daha hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Aşkla çalışınca güzel şeyler olmaya devam ediyor. Dilovası her geçen gün hak ettiği hizmeti almaya devam edecektir” dedi.





























