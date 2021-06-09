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Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde Atık Su Altyapı Çalışması

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi, Elmacık Dere Yolu Sokak’ta, İSU Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışması yapılıyor

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde Atık Su Altyapı Çalışması

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:07

 

Alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlerini şehrin en ücra köşelerine kadar götürüyor. Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere Yolu Sokak’ta da, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından atık su altyapı hattı çalışması gerçekleştiriliyor.

 

560 METRE ALT YAPI İMALATI

Çalışmaların yeni başladığı bölgede 560 metre altyapı imalatı gerçekleştirilecek. İSU Dilovası Şube Müdürlüğü kontrolünde yapılan altyapı çalışması sayesinde bölgede yaşayan vatandaşların altyapı hizmeti giderilmiş olacak. Çalışmaların kısa sürede bitirileceği yolda, daha sonra üstyapı işleri yapılarak yol konforu sağlanacak.

 


 





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