Dilovası Osmangazi Köprüsünün Canlı Şahidi Olmak

Türkiye’nin dünya çapın da marka değerlerinden olan Dilovası Osmangazi köprüsü ile ilgili gazetecilik ve belgeselcilik hayatım da yakından ilgilendim.
Köprünün temel atıldığı günden hizmete açıldığı yıllar ve bu güne gelişi yakından takip edip belgeselleştirdim
Bir kez daha Osmangazi köprüsünde belgesel çekme imkanım oldu .
2 Şubat 2021 tarihin de Osmangazi köprüsü ile ilgili canlı yayın gerçekleştirdim Canlı yayın lingini sizlerle paylaşıyorum
Şimdi de zamanı durdurup 30 yıl önce TRT Muhabiri olarak Dilovası bölgesinde çekilmesine öncülük ettiğim bölge ile ilgili ilk kez yapılmış belgesel tv programı bölgenin 30 yıllık geçmişine ışık tutuyor.
Bölgenin tarihine ışık tutan ve o dönem TRT muhabiri olarak bizlerin rehberliğinde çekilen bu belgesel programı sizlerle paylaşıyorum .