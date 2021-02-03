Dilovası Osmangazi Köprüsünün Canlı Şahidi Olmak

Türkiye’nin dünya çapın da marka değerlerinden olan Dilovası Osmangazi köprüsü ile ilgili gazetecilik ve belgeselcilik hayatım da yakından ilgilendim.

Köprünün temel atıldığı günden hizmete açıldığı yıllar ve bu güne gelişi yakından takip edip belgeselleştirdim

Bir kez daha Osmangazi köprüsünde belgesel çekme imkanım oldu .

2 Şubat 2021 tarihin de Osmangazi köprüsü ile ilgili canlı yayın gerçekleştirdim Canlı yayın lingini sizlerle paylaşıyorum