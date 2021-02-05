Dilovası Osmangazi Köprüsü’nün Canlı Şahidi Olmak

Türkiye’nin, dünya çapında marka değerlerinden olan Dilovası Osmangazi Köprüsü ile gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda yakından ilgilendim.

Köprünün temelinin atıldığı günden, hizmete açıldığı yıllar ve bugüne gelişini yakından takip edip, belgeselleştirdim.

Bir kez daha Osmangazi Köprüsü’nde belgesel çekme imkânım oldu.

2 Şubat 2021 tarihinde Osmangazi Köprüsü ile ilgili canlı yayın gerçekleştirdim. Canlı yayının linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1912066268947971/?extid=0&d=n

Osmangazi Köprüsü ve Dilovası

Şimdi de zamanı durdurup, 30 yıl önce TRT Muhabiri olarak Dilovası bölgesinde çekilmesine öncülük ettiğim, bölge ile ilgili ilk kez yapılmış belgesel TV programı, bölgenin 30 yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Bölgenin tarihine ışık tutan ve o dönem TRT Muhabiri olarak bizlerin rehberliğinde çekilen bu belgesel programını sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=jbkeaeuXfQE

Bu konularda geniş bir makale hazırladım, makalemi Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de paylaşacağım.

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Dilovası Osmangazi Köprüsü ve 30 yıldır yaşanan sorunlar ile ilgili daha önce kaleme alıp, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da paylaştığım yazımı bir kez daha sizlerle paylaşıyorum.

Osmangazi Köprüsü ve Muallimköy sahillerinde neler oluyor?

Türkiye’nin marka değerlerinden Gebze Muallimköy, Bilişim Vadisi, Dilovası Osmangazi Köprüsü ile Gebze TÜBİTAK sahillerinde çok büyük çevre katliamı ve sahil dolgusu yapılıyor.

Çevre Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı sahillerde yaşanan çevre katliamı, deniz dolgusuna dur demeye çağırıyor, Osmangazi Köprüsü’nden Muallimköy bölgesine 30 yıldan beri yaptığımız araştırma yazısını kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

Osmangazi Köprüsü Açılışı

Osmangazi Köprüsü açılışı ile ilgili dört yıl önce Gebze Gazetesi’nde yayımlanan yazımın linkini sizlerle paylaşıyorum.

www.gebzegazetesi.com/m/?id=9498

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Geçtiğimiz yıl bölgede yapılan çevre katliamı ile ilgili Gazete Gebze’de www.gazetegebze.com.tr yayınlanan yazımı sizlerle paylaşıyorum.

Osmangazi Köprüsü ve Muallim köy sahillerindeki çevre katliamı halen devam ediyor.

Dilovası ve Gebze sahillerinde orman ve yeşillik yok edilip deniz dolduruluyor.

Vali ve Büyükşehir Başkanından kamuoyu açıklama bekliyor.

Dilovası Osmangazi Köprüsü'nden Gebze Eskihisar yönüne doğru yeşil alan yok edilip deniz dolduruluyor. Sahilde yapılan çalışmada tarihi demir yolu da tahrip ediliyor. Muallim Köy ve TÜBİTAK sahillerindeki muhteşem doğal güzellik ve yeşil örtü neden ve niçin yok ediliyor.

Yetkililer neden susuyor?

Devletin 11 milyon fidan dikme kampanyası başlattığı bugünlerde yeşil örtünün yok edilmesi ve denizin doldurulmasına Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın dur dememesi ve en önemlisi açıklama yapmaması, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Kamuoyu vali ve belediye başkanından açıklama bekliyor.

Dilovası Osmangazi köprüsü ile denizin doldurulduğu sahillerde, Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak araştırma yapıp belgesel çekimi yaptık. Bölgeden yaptığımız canlı yayın büyük ilgi gördü. Canlı yayını Gebze Gazetesi sosyal medya hesabından izleyebilirsiniz.

Havadan Dilovası ve Gebze Sahilleri

Geçtiğimiz hafta uçakla Ordu ve Giresun’a giderken uçağın penceresinden Darıca, Dilovası ve Gebze sahillerindeki çevre katliamı, deniz dolgusu, hafriyat atıkları ve en önemlisi yeşil örtünün yok edilip çevre katliamlarını fotoğraf ve belgesel çekerek belgeledik. Daha önce burada yazdığım yazımın bir bölümünü sizlerle paylaşıyor, sizleri de bölgede araştırma yapmaya davet ediyorum.

Uçaktan Gebze Bölgesi Sahilleri

Uçağımız Sabiha Gökçen’den kalktı. Güneş sağ tarafımızda, çekim planı çok güzel. Tuzla ve Bayramoğlu Yarımadası bir gerdanlık gibi. Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası beton yığını olmuş. Sahillerde yapılan çevre katliamı Darıca Aslan Çimento ve Nuh Çimento’nun çevreye ve doğaya verdiği zarar insanı dehşete düşürüyor. Bir dünya markası Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası ve Muallim Köy tarafı limanlar ve deniz dolgusu ile vicdanları sızlatıyor. Bilişim Vadisi altından TÜBİTAK sahillerine doğru deniz doldurulup yeşil örtü yok ediliyor. Yalova ve Topçular bölgesindeki gemi sanayi ve tersaneler sahili kaplamış. Körfez, Osmangazi Köprüsü muhteşem gözüküyor.

Dünyaca tanınan Hereke İpek Halı Merkezi Hereke, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük ve İzmit’in manzarası insanı etkiliyor.

Sapanca Gölü, Kartepe bölgesi sonbaharın ihtişamını yansıtıyor. Adapazarı ve Sakarya Nehri insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor.

Uçak yolculuğumuz bu şekilde devam etti. Gördüklerimizi belgeleyip kayıt altına aldık.

Çevreyi koruyalım

Evet, hep birlikte yaşadığımız bölgelere sahip çıkalım. Çevre, yeşil örtü ve sahillerimizi koruyalım. Çevre ve yeşil örtü hayat kaynağımız. Çevre, doğa ve yeşil örtüyü atalarımızdan miras değil torunlarımızdan emanet aldık.

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‘Mimar Sinan Köprüsünden Osmangazi Köprüsüne’

Ali Toltar’ın Dilovası Belediye Başkanlığı döneminde, Osmangazi Köprüsü açılışı anısına hazırladığımız ‘Mimar Sinan Köprüsünden Osmangazi Köprüsüne’ dergimizin linkini paylaşıyoruz.

https://issuu.com/dunyadadevrialem/docs/mimar_sinan_dan_osman_gazi__k_pr_s_

Dört yıl önce sosyal medyada paylaştığımız yazımız;

Kocaeli Körfez Osmangazi Köprüsü inşaatında yeni Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın gezisine katılarak belgesel çekimi yaptık.

Kocaeli Osmangazi Köprüsü’nün proje aşaması, temel atma töreni ve tüm inşaat sürecini belgeselci olarak takip edip belgeselleştirmeye devam ediyoruz.

Bugün Dilovası'na gelerek Körfez Osmangazi Köprüsü’nde inceleme yapan bakana eşlik eden, Bursa'dan Antalya Valiliğine atanan Münir Kataloğlu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkan'ı Ali Toltar ve basın mensupları ile köprü ile ilgili söyleşi yaptık.

Canlı Makale

30 Yıl önce Osmangazi Köprüsü’nün yapıldığı bölge ile ilgili TRT Muhabiri olduğum dönemde hazırlanan TV programını 5 yıl önce canlı makale olarak yayınlamıştık, birlikte izliyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=jbkeaeuXfQE