Dilovası Taşlıçaylılar Yardımlaşma Derneği Piknikte Buluştu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Taşlıçaylılar, geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknikte bir araya geldi. Dilovası Taşlıçay Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik, Dilovası Tavşancıl Yeşil vadi mesire alanında yapıldı.

Dilovası’nda faaliyet gösteren AĞRI Taşlıçay Yardımlaşma Derneği, 04.07.2021 Pazar günü piknik düzenledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Taşlıçaylılar, geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknikte bir araya geldi. Dilovası Taşlıçay Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik, Dilovası Tavşancıl Yeşil vadi mesire alanında yapıldı.

Etkinliğe, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, Halil İbrahim Arslan, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Yönetimi, Ağrı Taşlıçay Yardımlaşma ve dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kaya Ve Yönetimi Katıldı.

Etkinliğe Katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, burada yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pikniğe çok sayıda misafir ağırladığına dikkati çekerek, programı düzenleyenleri tebrik etti.

Dilovası Taşlıçay Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kayada katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Dilovası ilçemizde ikamet eden Taşlıçaylıların böylesine güzel bir pikniğe sahip çıkmaları kamuoyunda takdirle karşılandı. Taşlıçaylıların olduğu her yerde sohbet ve bereket vardır." dedi.



























