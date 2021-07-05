banner633
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Taşlıçaylılar Yardımlaşma Derneği Piknikte Buluştu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Taşlıçaylılar, geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknikte bir araya geldi. Dilovası Taşlıçay Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik, Dilovası Tavşancıl Yeşil vadi mesire alanında yapıldı.

Dilovası Taşlıçaylılar Yardımlaşma Derneği Piknikte Buluştu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:29

 Dilovası’nda faaliyet gösteren AĞRI Taşlıçay Yardımlaşma Derneği, 04.07.2021 Pazar günü piknik düzenledi. 

 

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Taşlıçaylılar, geleneksel olarak her yıl düzenlenen piknikte bir araya geldi. Dilovası Taşlıçay Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik, Dilovası Tavşancıl Yeşil vadi mesire alanında yapıldı. 

 

Etkinliğe, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, Halil İbrahim Arslan, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Yönetimi, Ağrı Taşlıçay Yardımlaşma ve dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kaya Ve Yönetimi Katıldı. 

Etkinliğe Katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, burada yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pikniğe çok sayıda misafir ağırladığına dikkati çekerek, programı düzenleyenleri tebrik etti. 

Dilovası Taşlıçay  Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Kayada katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Dilovası ilçemizde ikamet eden Taşlıçaylıların böylesine güzel bir pikniğe sahip çıkmaları kamuoyunda takdirle karşılandı. Taşlıçaylıların olduğu her yerde sohbet ve bereket vardır." dedi. 













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Konserde sürpriz evlilik teklifi Konserde sürpriz evlilik teklifi
Karamürsel’in kurtuluş gününde Haluk Levent coşkusu Karamürsel’in kurtuluş gününde Haluk Levent...
Yerel müzisyenlere Büyükşehir’den anlamlı destek. Yerel müzisyenlere Büyükşehir’den anlamlı destek.
KO-MEK ile yaz cıvıl cıvıl başladı. KO-MEK ile yaz cıvıl cıvıl başladı.
Çubukluosmaniye’ye çocuklar için park geliyor. Çubukluosmaniye’ye çocuklar için park geliyor.
Çöp ev ekipler tarafından temizlendi Çöp ev ekipler tarafından temizlendi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Konserde sürpriz evlilik teklifi
Canbay&Wolker ile Eypio’nun şarkılarının seslendirildiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

Haberi Oku