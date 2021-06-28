Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde Altyapı İmalatları

Pazartesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’ndeki bazı cadde ve sokaklarda, kanalizasyon ve içme suyu altyapı imalatları gerçekleştiriyor





Vatandaşlara hizmet götürebilmek için yoğun bir mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde kanalizasyon ve sağlıklı içme suyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ÜÇ SOKAK VE BİR CADDEDE KANALİZASYON İMALATI

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde kanalizasyon hattı olmayan Ezgi, Eren ve Birlik Sokaklar ile Zümrüt Caddesi’nde altyapı imalatı gerçekleştiriliyor. Yeni yerleşim yerlerinin olduğu bu sokaklarda ve caddede sıfırdan 650 metrelik yeni kanalizasyon altyapı hattı inşa ediliyor. Ayrıca Şakir Caddesi Caddesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışması yapılıyor.