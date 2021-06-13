banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası Tepecik Köyü'nde Asfalt Serimi Yapıldı

Dilovası Tepecik Köyü’nde üstyapı çalışması kapsamında ilk asfalt serildi

Dilovası Tepecik Köyü'nde Asfalt Serimi Yapıldı

13 Haziran 2021 Pazar 14:59


 

Şehir merkezleri kadar köy yollarına da büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Tepecik Köyü’nde başladığı üstyapı çalışması ile Çiftlik Caddesi’ne asfalt serimi gerçekleştirdi.

ÇİFTLİK CADDESİNE BİNDER ASFALT TABAKASI SERİLDİ

Dilovası Tepecik Köyü’nde doğal olaylar ve gerçekleşen altyapı çalışması nedeniyle köyün giriş yolu ve iç kısımdaki bazı yollarda bozulmalar meydana gelmişti. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Köyü’nde geçtiğimiz günlerde üstyapı çalışması başlatmıştı. Kazı çalışmalarının tamamlandığı Çiftlik Caddesi’nde ilk kat asfalt serimi gerçekleştirildi.

 

KALDIRIM İMALATINA BAŞLANACAK

Üstyapı çalışmaları dahilinde Tepecik Köyü’nde asfalt serimi sonrasında önümüzdeki günlerde kaldırım imalatlarına başlanacak. Yapılan çalışma ile Tepecik Köyü’nün giriş kısmı ile köy içi yollarında, yol konforu arttırılmış olacak.

  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitimlere Yeniden KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitimlere Yeniden
Sporda Marka Bir Kent Haline Geleceğiz Sporda Marka Bir Kent Haline Geleceğiz
Muhtarlar, A Takımı’nı ‘112 Acil’e Benzetti Muhtarlar, A Takımı’nı ‘112 Acil’e Benzetti
Marmaranın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Marmaranın Doğusundaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Deniz Kirliği Belgesel Çekimine Devam Deniz Kirliği Belgesel Çekimine Devam
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini sürdürüyor....

Haberi Oku