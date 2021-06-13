Dilovası Tepecik Köyü'nde Asfalt Serimi Yapıldı









Şehir merkezleri kadar köy yollarına da büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Tepecik Köyü’nde başladığı üstyapı çalışması ile Çiftlik Caddesi’ne asfalt serimi gerçekleştirdi.

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ÇİFTLİK CADDESİNE BİNDER ASFALT TABAKASI SERİLDİ

Dilovası Tepecik Köyü’nde doğal olaylar ve gerçekleşen altyapı çalışması nedeniyle köyün giriş yolu ve iç kısımdaki bazı yollarda bozulmalar meydana gelmişti. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Köyü’nde geçtiğimiz günlerde üstyapı çalışması başlatmıştı. Kazı çalışmalarının tamamlandığı Çiftlik Caddesi’nde ilk kat asfalt serimi gerçekleştirildi.

KALDIRIM İMALATINA BAŞLANACAK

Üstyapı çalışmaları dahilinde Tepecik Köyü’nde asfalt serimi sonrasında önümüzdeki günlerde kaldırım imalatlarına başlanacak. Yapılan çalışma ile Tepecik Köyü’nün giriş kısmı ile köy içi yollarında, yol konforu arttırılmış olacak.