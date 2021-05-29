Dilovası Tepecik Köyü'nde Üstyapı Çalışması

Şehir merkezleri kadar köy yollarına da büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Dilovası ilçesi Tepecik Köyü’nde üstyapı çalışmasına başladı.

ÇALIŞMALAR YOL KAZISI İLE BAŞLADI

Dilovası Tepecik Köyü’nde doğal olaylar ve gerçekleşen altyapı çalışması nedeniyle köyün giriş yolu ve iç kısımdaki bazı yollarda bozulmalar meydana gelmişti. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Tepecik Köyü’nde üstyapı çalışması başlattı. Çalışma kapsamında mevcut yollardaki üstyapı malzemelerinin kazısına başlandı.

YOL KONFORU ARTTIRILACAK

Üstyapı çalışmaları dahilinde Tepecik Köyü’nde yol kazısı sonrası PMT serimi yapılacak. Ardından yolların asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yapılan çalışma ile Tepecik Köyü’nün giriş kısmı ile köy içi yollarında, yol konforu arttırılmış olacak.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA”

Tepecik Köyü sakinleri çalışmaların kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirten bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

















