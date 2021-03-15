Dilovası ve Gebze’de yol konforu arttırılıyor

45 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK
2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Dilovası ve Gebze ilçelerinde yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 13 bin 500 metrekare parke kullanılacak. İhale kapsamında 48 bin 500 ton asfalt, 8 bin ton asfalt yama, 10 bin metre bordür, 4 bin 500 metrekare yol çizgisi ve muhtelif tamirat işleri de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.
TEKLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Kar Asfalt 19 milyon 879 bin 572 TL
Simge Mat 20 milyon 159 bin 531 TL
Fibey İnşaat 20 milyon 511 bin 036 TL 50 Kuruş
Fıratoğlu İnşaat 20 milyon 668 bin 428 TL
Emay Mimarlık 20 milyon 832 bin 006 TL
Gündoğuran İnşaat 20 milyon 844 bin 841 TL
Tuner Yol 20 milyon 891 bin 394 TL
Yağışan İnşaat 21 milyon 158 bin 518 TL
Seven İnşaat 21 milyon 215 bin 468 TL
Semih Atik 22 milyon 060 bin 017 TL
Metafor İnşaat 25 milyon 370 bin 996 TL