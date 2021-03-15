Dilovası ve Gebze’de yol konforu arttırılıyor

Dilovası ve Gebze ilçelerinde yol konforunun arttırılması için “Dilovası ve Gebze İlçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha rahat ve konforlu olarak gerçekleştirilmesi için hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Yeni ulaşım projeleri hayata geçirilirken hem yeni yolların yapılması hem de var olan yolların onarım ve bakımı için “Dilovası ve Gebze İlçelerinde (2021 Yılı) Yol Bakım, Onarım ve Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

45 BİN 500 TON ASFALT KULLANILACAK

2021 yılı iş takvimi kapsamında, Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Dilovası ve Gebze ilçelerinde yol bakım ve onarım işlerinde toplamda 13 bin 500 metrekare parke kullanılacak. İhale kapsamında 48 bin 500 ton asfalt, 8 bin ton asfalt yama, 10 bin metre bordür, 4 bin 500 metrekare yol çizgisi ve muhtelif tamirat işleri de malzeme kullanımı gerçekleştirilecek.

TEKLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Kar Asfalt 19 milyon 879 bin 572 TL

Simge Mat 20 milyon 159 bin 531 TL

Fibey İnşaat 20 milyon 511 bin 036 TL 50 Kuruş

Fıratoğlu İnşaat 20 milyon 668 bin 428 TL

Emay Mimarlık 20 milyon 832 bin 006 TL

Gündoğuran İnşaat 20 milyon 844 bin 841 TL

Tuner Yol 20 milyon 891 bin 394 TL

Yağışan İnşaat 21 milyon 158 bin 518 TL

Seven İnşaat 21 milyon 215 bin 468 TL

Semih Atik 22 milyon 060 bin 017 TL

Metafor İnşaat 25 milyon 370 bin 996 TL







