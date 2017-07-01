Dilovası ve Osmangazi Köprüsü

İSMAİL KAHRAMAN / MAKALE



Bir yıl önce muhteşem bir törenle açılan Osmangazi Köprüsü, bölgemiz için çok önemli bir marka değere sahip. Ancak, bu marka değerden başta Dilovası olmak üzere Kocaeli bölgesi maalesef yararlanamadı.

Osmangazi Köprüsünün Dilovası’nı marka değerini yükseltmesiyle ilgili bir çok yazı kaleme aldık. Özellikle tarihi Adatepe ve Dil İskelesi bölgesi için Osmangazi Köprüsü Dilovası’na önemli bir fırsat getirmişti. Çevre kirliliği, çarpık sanayileşme, yaz aylarında hayatı zehir eden pis kokuların önüne geçmesi için Osmangazi Köprüsünün marka değeri fırsat sağlayabilirdi. Ama bunu Dilovası kullanamadı. Dilderesi halen zehir akıyor. 1.Derece sit alanı olan Adatepe’nin bir kısmı imara açıldı. Rantçılar göz dikti. Dilovası’nda halen çevre sorunları artarak devam ediyor. Osmangazi köprüsünden Dilovası’na girerken araçlar pis koku yüzünden camlarını kapatıyor. Evliya Çelebi’nin öve öve bitiremediği Diliskelesi’nden maalesef hiçbir değer kalmadı. Dilovası OSB, Osmangazi Köprüsünün marka değerini, koruyabilirdi. Ancak, bu konuda hiçbir şey yapılamadı.



DİLİSKELESİ VE ADETEPE İLE İLGİLİ NELER YAZMIŞTIK

Dünyanın en önemli köprülerinden birine sahip Dilovası ilçesi. Dilovası, sadece küçük bir ilçe ve geçmişi olmayan bir yer değil. Bölge, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip. Osmanlı arşiv belgelerini incelediğimizde Dilovası’nın Osmanlı tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz.

Adatepe olarak bilinen Dilovası’nın Çamlıca tepesi hüviyetindeki Osmangazi Köprüsüne hakim bölge, Orhangazi’nin torununun yazlık sarayının olduğu Adatepe’de ki kale, Bitinya döneminde Anibal’ın yüzüğünde ki zehiri içerek öldüğü yer olarak da biliniyor. Ünlü Seyyahımız Evliya Çelebi 400 yıl önce yazdığı seyahatnamesinde Dilovası İçmelerinden söz ediyor. Ancak uyanık Tuzlalılar ve İstanbul lobisi Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği Dilovası İçmelerinin, Tuzla İçmeleri olarak kamuoyuna yansıtıyor. Halen bu Bölge Dilovalılar tarafından İçmeler mevki olarak söylenmekte. Bu içmeleri gençlik yıllarında Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaret ettiğini, kendi ağzından dinleyip belgeselleştirdim.

Bugünkü Osmangazi Köprüsü’nün geçtiği Diliskelesi-Hersek Arasında ki bölgede deniz taşımacılığından Hacca giden hacıların geçtiği Hicaz deniz yolu olarak adlandıran Evliya Çelebi, Dil Baba’dan bahsetmekte, Diliskelesi’nde ki Hanlardan ve fırınlardan söz ederek bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmakta. Polisan Fabrikasının bulunduğu yerde Bitinya dönemine ait tarihi Taşköprü’nün kalıntıları bugün İzmit müzesini süslemekte. Mimar Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırdığı Dilovası Mimar Sinan Köprüsü ise bugünkü Osmangazi Köprüsüne tarihi ışık tutmakta.

Dilovası, maalesef Kömürcüler OSB, Kimya OSB ve DOSB gibi sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir yer. Ancak, Organize Sanayilerimiz Dilovası’nın gerek tarihi marka değerleri ve gerekse Uluslararası Marka değeri olan Osmangazi köprüsünü çok iyi değerlendiremedi. Dilovası Belediyesi ve kaymakamlığı başta olmak üzere Osmangazi Köprüsünün kıymetinin yeteri kadar bilemedi. Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi Osmangazi Köprüsünü çok iyi değerlendirebilir, Kocaeli’nin ve Dilovası’nın uluslararası bir marka değeri olarak Dilovası başta olmak üzere Kocaeli’nin tanıtımında çok iyi kullanabilirlerdi. Maalesef bu olmadı. Açılışın üzerinden aylar geçmesine rağmen, Osmangazi Köprüsünün özellikle Diliskelesi’nde ki çevresi Osmangazi Köprüsü’nün şanına ve şerefine uygun hale getirtilemedi.



OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ’NDEN CANLI YAYIN

Osmangazi Köprüsü’nün geçtiğimiz yıl 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan açılış törenine katılarak, tarihe bizlerde şahitlik etmiştik. Devri Alem ekibi olarak bu tarihi anı kayıt altına alarak ölümsüzleştirdik. Önemli röportajlar yaparak zamana noterlik yaparken Kocaeli’nin bu en önemli marka değerinin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını sizler için ekranlara taşıdık. Bununla birlikte hazırladığımız Dilovası ekiyle de tarihe önemli bir not düştük.





OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ KOCAELİ’NİN MARKA DEĞERİ OLMALI

Kocaeli ve Dilovası Bölgesi için çok önemli marka değeri olan Osmangazi köprüsünün bölgemizin marka değerini yükseltmesinden çok önemli bir değer. Yeni Valimiz sayın Hüseyin Aksoy’un bu konuda çok önemli çalışmalar yapacağını ümit ediyor, Diliskelesi’nin tarihi geçmişini çok iyi bilen, hatta Diliskelesi içmelerinden gençlik yıllarında içen Evliya Çelebi’nin övgüyle bahsettiği, Diliskelesi’nin tarihi günlerini yeniden yaşamasına Osmangazi Köprüsünün katkı sunacağını, bu konuda ilgili ve yetkililerin çalışma yapmasını ümit ediyor. Hepimiz görev düştüğünü vurgulamak istiyorum.





