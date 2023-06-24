Dilovası Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Dilovası Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile

03 Temmuz – 15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Yaz Spor okullarına katılmak isteyen öğrenciler; Dilovası Belediyesi Beyaz Masa Servisi, Dilovası Kapalı Spor Salonu, Dilovası Kapalı yüzme Havuzu, Diliskelesi Polisan Kapalı Spor Salonu, Tavşancıl Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu ve Köyler için Muhtarlıklardan kayıt yapabilecekler.

Yaklaşık 70 gün sürecek olan kurslara 1500 öğrencinin katılması bekleniyor.

SPOR VE MÜZİK EĞİTİMLER BAŞLIYOR

03 Temmuz Pazartesi başlayacak olan Yaz Spor Okullarında; Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş, Atletizm, Kick Box-Wushu, Masa Tenisi, Hentbol, Çim Hokeyi, Yüzme, Cimnastik, Taekvondo, Boks gibi spor dallarının yanısıra Değerler Eğitimi, İngilizce, Akıl ve Zeka oyunları, Drama, Bağlama, Keman ve Piyano eğitimleri verilecek.

SPOR VE EĞİTİMLE YÜKSELEN ŞEHİR

Yaz spor okullarının çocukların gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Çocuklarımızın yaz ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri; sportif ve müzik eğitimlerini alabilmeleri için başlattığımız yaz spor okulları, öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından çok önemlidir. Gelecek adına sağlıklı ve eğitimli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Dilovası’nın eğitimde ve sporda yükselen şehir olması içi çalışıyoruz” dedi.