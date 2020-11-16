Dilovası Yeni Mesire Alanına Kavuşuyor

32 DÖNÜM ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Vatandaşların kuş sesleri eşliğinde huzur bulacağı, aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçireceği 32 dönüm alan üzerine kurulacak Tepecik Mesire alanı içerisinde Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar, WC ve Açık otopark yer alacak.

BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK

Temiz ve yeşil ortamıyla Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire alanı ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.

DOĞA HARİKASI BİR MEKAN

Doğa sevgisini kazandırma ve ormanları koruma bilincini aşılama bakımından mesire alanlarının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Şayir, “Halkımızın yararlanabileceği yeni bir yaşam alanı olarak düzenlediğimiz Tepecik Mesire alanı projemiz 1 Aralık’ta ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından projemizin hayat bulması için kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. İlçemizin doğal güzellikleri ile dikkat çeken Tepecik köyü yanında bulunan 32 dönümlük bir alana yapılacak olan mesire alanımız sadece ilçemize değil, bölgemize de hizmet verecek. Halkımızın aileleri ve çocukları ile birlikte güzel vakit geçirebileceği doğa harikası bir mekanı inşallah kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.





