DİLOVASI'DAKİ KOKUNUN SEBEBİ ÇÖZÜLDÜ

İlçe Kaymakamımız Mustafa Asım Alkan’ın, sanayici temsilcilerinin ve Dilovalı hemşehrilerimizin katılımıyla Salı günü Diliskelesi'nde

bir toplantı düzenleyerek yaşanan sorun hakkında detaylı bilgi aldık.

KİMYASAL DÖKEN VİDANJÖRLER NÖBETLE YAKALANDI

Konunun hassasiyetini ve önemini bilerek, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ile birlikte çalıştık. Dilovası Belediyesi olarak, halkımızın sağlığı için zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladık.

İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti.

1.820,00 TL PARAZ CEZASI

İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınmasında dolayı 900 bin TL ceza, İnsan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak dökümden dolayı 900 bin TL ceza, DOSB iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza verilmiştir. Ayrıca yine DOSB iç tüzüğünde uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesilmiştir.

Bunun yanı sıra kurumlarımız ile birlikte DOSB yönetimi de, kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur.

Dilovası Belediyesi olarak, Dilovası halkı adına bu işin peşini bırakmayacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Bu işe tevessül eden kuruluşun ve bundan sonra buna tevessül edecek kişi ve kişilerin bilmesini istiyoruz ki, artık eski Dilovası yok.























Tüm Dilovalılar, ilçemize ve insanlarımıza zarar verebilecek en küçük hadisede dahi konunun üzerine ciddiyet ve kararlılıkla gideceğimizden emin olsunlar.