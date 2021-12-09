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Dilovası’na 212 Metrelik Viyadük Yapılacak

Dilovası şehir merkezinden devlet hastanesine ulaşımı rahatlatacak viyadük için yapılan ihalede en düşük teklif 37 milyon 738 bin TL oldu

Dilovası'na 212 Metrelik Viyadük Yapılacak

09 Aralık 2021 Perşembe 12:23

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok noktasında ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle acil gereksinim duyulan büyük projeleri önceleyen Büyükşehir, Dilovası Hastane Bağlantı Yolu projesi için ihale gerçekleştirdi. İş kapsamında Büyükşehir, hastaneye bağlantı için 212 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde viyadük yapacak.

 

DEVLET HASTANESİ’NE ULAŞIM RAHAT OLACAK

Büyükşehir, Dilovası şehir merkezinden Devlet Hastanesi’ne olan ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek için kolları sıvadı. İhalesi yapılan proje için 4 firma teklif verirken en düşük teklif 37 milyon 737 bin 979 TL oldu. İhalenin sonuçlanmasının ardından ilgili firma ivedi bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

 

212 METRELİK VİYADÜK

Proje kapsamında 212 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde viyadük yapılacak. En uzun ayağı 46 metre olan viyadük için 16 bin 600 metreküp kazı yapılırken 6 bin 750 metreküp beton ve bin 412 ton demir kullanılacak.

 

YOL İÇİN 36 BİN 300 METREKÜP KAZI YAPILACAK

Yol çalışması kapsamında ise 36 bin 300 metreküp kazı ve 8 bin 500 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 3 bin ton asfalt yapılacak yol çalışmalarında 2 bin metreküp taş duvar ve 2 bin 800 metrekare tretuvar da yapılacak.

 

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Menga AŞ           37 milyon 737 bin 979 TL

Enam İnşaat       38 milyon 276 bin 761 TL 61 kuruş

İlke Yapı              39 milyon 514 bin 838 TL

Göktur İnşaat      40 milyon 995 bin 268 TL 34 kuruş






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