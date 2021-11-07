Dilovası’na 5 Park Müjdesi

Vatandaşın hayatına ulaşım, kültür ve spor gibi pek çok alanda sunduğu hizmetler ile değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan insanların sosyal yaşamına da katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinin 3 mahallesine çocukların ve yetişkinlerin kolayca ulaşacağı ve sosyalleşip eğlenebileceği 5 park inşa edilecek.

DİLİSKELESİ MAHALLESİNE 2 PARK

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı planlama kapsamında 5 parktan 2’si Diliskelesi Mahallesinde yapılacak. Bu kapsamda Kocaeli Körfezi ile Osmangazi Köprüsü manzaralı bir seyir terası inşa edilecek. Seyir terası çalışmaları 2 bin 150 metrekare alanda inşa edilecek ve içerisinde oturma ve seyir alanları, kafeterya olacak. Seyir terası için bitkisel peyzaj düzenlemesi, zeminlerin yenilenmesi, aydınlatma elemanları, resim çekilme alanları, cam çevre çitleri yapılacak. Ayrıca Diliskelesi Mahallesi 720 sokakta 5 bin 100 metrekare alan üzerine içerisinde çocuk oyun alanı, fitness spor aletleri ve spor alanları, dinlenme ve piknik alanı ile içerisinde pek çok kentsel donatı elemanlarının olduğu bir başka park da vatandaşın hizmetine sunulacak.

ORHANGAZİ MAHALLESİNE 2 PARK

Yapılan planlamaya göre ilçe merkezinde bulunan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Adnan Kahveci Parkı da Büyükşehir Belediyesinin çalışması ile baştan aşağıya yenilenecek. İş dâhilinde 2 bin 30 metrekare alan üzerine kurulu olan Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Parkında, el peyzaj düzenlemesi, oyun alanı düzenlemesi, çay ocağı yapılması ve mevcut kafeteryanın tadilatının yapılması, mevcut zeminin yenilenmesi işlemleri yapılacak. Ayrıca otomatik sulama sistemi, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, yeni kentsel donatı elemanları eklemeleri, aydınlatma işleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Orhangazi Mahallesi Eynerce Kavşağı yanında bin 640 metrekare alan üzerine içerisinde çocuk oyun alanı, oturma ve dinlenme alanları, piknik alanı ile pek çok kentsel donatı elemanlarının olacağı bir başka parkta inşa edilecek.

BİR PARK DA CUMHURİYET MAHALLESİNE

Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesinde çocukların eğlenebileceği, yetişkinlerin ise hoşça vakit geçirebileceği bin 500 metrekare alan üzerine park inşa edilecek. 120. Sokakta yapılacak olan parkta Oturma ve dinlenme alanları, meydan, çocuk oyun alanı, kameriyeler ile pek çok kentsel donatı elemanı olacak. İş dâhilinde ayrıca bitkisel peyzaj düzenlemeleri, çevre duvarlar, çevre çitleri, otomatik sulama sistemi, aydınlatma elemanları konulacak.



























