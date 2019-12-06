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DİLOVASI’NA MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Ankara temasları sonuç vermeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dilovası’nda bulunan 207 dönümlük arazi üzerine Millet Bahçesi inşa edecek.

DİLOVASI'NA MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

06 Aralık 2019 Cuma 10:11

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJEYİ ONAYLADI

Dilovası Belediyesi’nden Dilovalılara bir müjde daha geldi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in gerçekleştirdiği temaslar neticesinde ilçeye Millet Bahçesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belediyeye tahsis ettiği alan üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yaklaşık 207 dönümlük alanı Millet Bahçesi olarak projelendirdi. Yapılacak olan Millet Bahçesinin yapımını TOKİ üstlenecek. Millet Bahçesi’nde bölgenin ağaç yapısı da göz önünde bulundurularak, mesire alanı, yürüyüş yolları, çocuk eğlence bölümleri, bisiklet sürüş alanları, çeşitli aktivite kısımları ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından onaylanan proje, TOKİ tarafından projelendirilip ve inşa edilecek. Kısa sürede TOKİ tarafından projelendirilecek olan Millet Bahçesi için yeni yılda temel atılması planlanıyor.

ŞAYİR: YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI’NA YAKIŞACAK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Halkımız için, ilçemiz için canla başla ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize bir Millet Bahçesi kazandırabilmek adına göreve gelir gelmez Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile gerekli temasları gerçekleştirdik. Girişimlerimiz sonuç verdi ve  insanlarımızın dinlenebileceği, ailecek güzel vakit geçirebilecekleri, doğa ile iç içe olabilecekleri bir alanı Dilovalılara kazandırıyoruz. Böyle bir alan yükselen şehir Dilovası’na yakışacak” şeklinde konuştu.





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