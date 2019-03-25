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Dilovası’na Ulaşım Rahata Kavuşacak

Dilovası Eynerce Kavşağı’ndan şehir merkezine kolay ulaşım için yapımına devam edilen bağlantı yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Dilovası'na Ulaşım Rahata Kavuşacak

25 Mart 2019 Pazartesi 17:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nda batı kavşağı bağlantı yollarını tamamlayarak, batı tarafından ilçeye giriş çıkışları kolaylaştırdı.  Dilovası’na yatırımlarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eynerce Kavşağı -Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu Projesiyle, ilçenin doğu tarafından giriş çıkışlarını da kolaylaştıracak. Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu Yavuz Sultan Selim Caddesiyle birleştirilerek yan yol yapılacak. Bağlantı yolu ile açılan yan yol ile ilçe trafiğinin devamlılığı sağlanacak.

İLÇEYE GİRİŞ DAHA RAHAT OLACAK

D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi ) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeni yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay bir hale gelecek.

BAĞLANTI YOLU VE DÖNEL KAVŞAK YAPILACAK

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. Söz konusu iş kapsamında şuanda, mevcut menfez yıkılarak yerine 270 metre uzunluğunda yeni betonarme menfez yapılıyor. Eynerce Kavşağı’nın bağlanacağı Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmur suyu hattı tamamlandı. Ayrıca bin 250 metre boyunca Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yol yapımı yapılacak ve elektrik hattı yerin altına alınacak.

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