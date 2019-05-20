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Dilovası'nda 19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. yılı Dilovası’nda coşkulu törenle kutlandı.

Dilovası'nda 19 Mayıs

20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:05

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişinin 100’üncü yıl dönümü düzenlenen programlarla Dilovası’nda coşkuyla kutlandı.



Dilovası’nda kutlamalar Şehit Nihat Karataş stadında yapıldı. 19 Mayıs törenine Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Karakol Komutanı Teğmen Said Arı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, daire amirleri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu; “Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Gençlik bizim geleceğimizdir. Gençlere değer veren onları en iyi şekilde yetiştirerek kişilik ve özverili kuşaklar olarak yarına hazırlayan milletler geleceğe huzur ve güvenle bakabilir. Gençlerimize düşen en büyük görev ise, bu kutsal vatan topraklarını tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Vatan Bizlere emanet edilmiş paha biçilmez bir hazinedir" dedi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Babaoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan step gösterileri, halk oyunları, jimnastik gösterileri, Canlı müzik performansı büyük beğeni toplarken, okunan şiirler de ayakta alkışlandı.

Şehit Nihat Karataş stadında düzenlenen program, 19 Mayıs konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile son buldu.


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