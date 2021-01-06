Dilovası’nda 2021 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Dilovası Belediyesi 2021 ilk meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Beş gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı öncesi Başkan Şayir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

GÜZEL GELİŞMELER YAŞANIYOR

Başkan Şayir yaptığı açıklama da; “Yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hastalığında biran önce son bulmasını istiyorum. Yaklaşık iki yıldır görevdeyiz ve ilçemizin gelişimine katkı sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Görev yaptığımız süreçte önemli ve güzel gelişmelerin yaşandığı ilçemizde;

TAVŞANCIL YÜZME HAVUZUNUN İHALESİ 13 OCAK’TA

“13 Ocak’ta Tavşancıl’da Kapalı Yüzme Havuzumuzun ihalesi gerçekleşecek. İnşallah kısa sürede bitirerek, Tavşancıl’a yüzme havuzumuzu kazandırmış olacağız.

DİLOVASI’NDA Kİ ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Dilovası’nda ki öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. 14 Ocak’ta bakanlığımızca tabletlerimizin

ihalesi gerçekleşecek ve yeni eğitim döneminde öğrencilerimizin ellerinde olacak. 1700 kardeşimiz uzaktan eğitim sistemi olan Eba’dan eğitim alma konusunda sıkıntı yaşıyordu.

Bugüne kadar, 1700 öğrencimize tabletlerini Büyükşehir Belediyemiz’in desteği ile dağıttık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi yine sıkıntılar yaşayan öğrencilerimiz var, aynı evde yaşayan öğrencilerimiz arasında sıkıntı yaşanıyor. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilçemize gelecek tabletlerimizi tüm öğrencilerimize dağıtmış olacağız ve sıkıntılar bitecek. Evde kaç öğrenci varsa hepsine verilecek.

TOKİ ŞUBAT’TA İHALE YAPIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum geçtiğimiz haftalarda buradaydı. 120 Blok’tan oluşan 1210 konutumuz için ihalesi Şubat ayında gerçekleşecek. ‘Yükselen şehir’ sloganımıza yakışır, sosyal donatıları olan yeni konutlarımızla birlikte şehrimiz daha da gelişecek. Tarihi yapısı, turizmi ve sanayisi ile önemli bir konuma sahip olan şehrimiz ilerleyen süreçte hak ettiği hizmetleri tek tek almaya devam edecektir.

CADDE VE SOKAK AYDINLATMALARI DEVAM EDECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 750 bin TL hibe alıyoruz. Bu gelecek olan hibe ile şehrimizin aydınlatmalarını tüm önemli sokak ve caddelere yaymaya çalışacağız.

TEPECİK MESİRE ALANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tepecik Mesire alanımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımız yüzde 50 oranında tamamlandı. İnşallah yaz ayına yetiştirmiş olacağız. İnşallah yaz ayında hep birlikte orda piknik yapacak yürüyecek ve spor yapacağız.

KAYAPINAR VE TURGUT ÖZAL’A MESİRE ALANI

Kayapınar ve Turgut Özal Mahallelerimizde ortak alanda bulunan ormanlık alana yeni mesire alanı kazandırmak için çalışmamız sürüyor. İnşallah oraya da yeni bir millet bahçesi ve mesire alanını ilçemize kazandırmış olacağız.

EŞİT VE ADALETLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Göreve geldiğimiz günden bu yana adaletli olmaya eşit olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun son örneğini de dün yaşadık. Bünyemizde çalışan arkadaşlarımızın maaş zamlarının düzenlenmesi konusunda herkesi memnun edecek şekilde çalışma yaparak onların maaş düzeylerini artırmaya çalıştık.

DAYANIŞMA İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Yeni bir yıla girdik. İnşallah bu yeni yılda ilçemiz, ülkemiz ve tüm dünya için yeni ve güzel yarınlar yaşanır. Bizde ilçemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışacağız. Eksikliklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Halkımızın bizi uyarmasını bekleriz. Dayanışma içerisinde çalışacağız. Hizmetlerimizi ortak akılla hayata geçireceğiz” dedi.

TIR PARKI’NI İNCELEYECEKLER

Başkan Şayir’in konuşması sırasında söz alan SP Meclis İnci Aydemir, yapımı başlanan Tır Parkı projesinde ağaçların düzensiz kesildiğini söylemesinin üzerine Başkan Şayir, hep birlikte giderek çalışmayı inceleyeceklerini belirterek, varsa bir hata yada yanlış çalışma hep birlikte tespit edilerek düzeltilmesi konusunda meclis üyeleri ile Tır Parkı alanında ki çalışmayı inceleyeceklerini ifade etti.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Önceki görüşme tutanaklarının oylanması oy birliği ile kabul edilerek başlanan meclisin birinci maddesinde yer alan Denetim Komisyonunun seçilmesi oylanırken, komisyonun üç kişi ile devam edeceği ve yapılan oylama da komisyonda İbrahim Dursun, İcabi Türkel ve Nizamettin Sözen oy çokluğu ile yer aldılar. Gündemin ikinci maddesinde yer alan sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi maddesinde 10 sözleşmeli personelin askeri ücret olarak belirlenen ücretlerinin aynı şekilde askeri ücretle değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan geçici işçi giderleri konusunda belediye bünyesinde bulunan 4 personelin vizelerinin alınması konusunda yapılan oylama da oy birliği devam edilmesi kabul edildi.

ÜÇ KÜTÜPHANE KURULACAK

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Orhangazi Mahallesinde yer alan Şehit Ümit Durmuş Semt Konağının 2. Katının, Turgut Özal Mahallesinde bulunan Görkem Çiler Semt Konağının 3. Katının ve Diliskelesi Mahallesinde bulunan Said’i Nursi Semt Konağının 2. Katının kütüphane yapılması konusunda İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan Belediyenin yan kuruluşu olan Dilbel Organizasyon A.Ş.’nin veto edilen önergenin yeniden görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi.















