DİLOVASI'NDA 23 NİSAN COŞKUSU EKSİKSİZ YAŞANDI

Koronavirüs günleri ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Dilovası Belediyesi 23 Nisan’da çok özel bir organizasyona imza attı.

Program ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Dilovası'ndaki sokak ve evlerde yaşandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplu organizasyonların yapılamaması sebebiyle Dilovası Belediyesi, 23 Nisan kapsamında alternatif etkinlikler oluşturdu.

23 Nisan programı kapsamında, tahta bacaklar ve palyaçolar sokak sokak tüm ilçeyi gezerek, pencerelere çıkan çocuklara bayrak, balon ve şeker gibi hediyeler dağıttı. Etkinlikler esnasında koronavirüse karşı da tüm önlemler alındı. Gerekli dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi.

Programa, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Jandarma ve Emniyet Mensupların katılımı ile, çocukların mutluluğuna eşlik etti.

HAMZA ŞAYİR: ÇOCUKLARIMIZI BOYNU BÜKÜK BIRAKAMAZDIK

23 Nisan etkinliklerine dair açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "23 Nisan koronavirüs günlerine denk geldi, ancak bizler toplumun her kesimini bugünlerde yanlız bırakmadığımız gibi, Yükselen Şehir Dilovası'nı omuzlarında kuracağımız çocuklarımızı da yanlız bırakamazdık. Onlar, kendi bayramlarında evde kalıyorlarsa, Biz, bayramı onların evlerine götürürüz d edik. Bu mutluluğu yaşasınlar istedik. Umarım bu zor günlerde çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürebilmişizdir” diye konuştu.











