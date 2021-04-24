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Dilovası’nda 23 Nisan Kutlamaları Evlere Taşındı

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sosyal medyadan canlı yayınla öğrencilerle buluşturan Dilovası Belediyesi coşkuyu evlere taşıdı.

Dilovası'nda 23 Nisan Kutlamaları Evlere Taşındı

24 Nisan 2021 Cumartesi 18:19

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde Covid 19 tedbirleri kapsamında düzenlenen ve sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan etkinliğe Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Zorlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. 

ASLA VAZGEÇMEYİN 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte çocuklara seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramımızı kutluyoruz. Onun çizdiği yolda ilerlemeye ve ülkemizi daha ileriye götürmeye gayret ediyoruz. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Onların ilerde bayrağımızı daha yükseklere taşıyacaklarına inanıyoruz. Tabi gittiğiniz yolda hata yapmaktan korkmayın. Ne yapıyorsanız yapın sonuçları ilk etapta moralinizi bozsa da sürekli deneyin asla vazgeçmeyin. İnanıyoruz ki bir gün başaracaksınız. Bizler de göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin geleceği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Sizler bu ülkenin yarınları bu ülkenin geleceğisiniz” diyerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ 

Başkan Şayir’in konuşmasının ardından Dilovası Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘23 Nisan Benim Bayramım, Çocuklar Gülsün Diye’ konulu resim ve şiir yarışmasında Anaokullarından dereceye giren; Medine Tanış, Zara Rojin Dilmen, Nisanur Duran, İlkokullarda dereceye giren öğrenciler; Azra Kaplan, Faruk Ay, Reyhan Yıldırım, Ortaokullarda dereceye giren öğrenciler; Ecrin Kaçmaz, Gizem Papakçı, Sudenaz Şirin, Liselerde dereceye giren öğrenciler; Sıla Nur Atasoy, Ayşenur Yardımcı, Zeynep Çayırlık, ödüllerini protokolün elinden aldılar. 

TABLET, BİSİKLET VE KOL SAATİ KAZANDILAR 

Ayrıca yarışmalarda büyük ödülleri kazanan Nisa Nur Zorba’ya tablet bilgisayar, Fatma Su Zehra Doğu’ya bisiklet ve Cemre Turhan’a akıllı kol saati hediyelerini Kaymakam Alkan, Belediye Başkanı Şayir ve İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kadir Zorlu verdi.   

ÖĞRENCİLER HACİVAT VE KARAGÖZ’LE GÜLDÜ 

Ödül törenin ardından İlçede ki öğrencilerden oluşan öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan konulu şiir ve şarkıların yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinin ardından ise sahneye çıkan Hacivat ile Karagöz ve sihirbaz gösterileri hem salondakileri hem de sosyal medya üzerinden takip eden öğrencilere keyifli dakikalar yaşattılar. 













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