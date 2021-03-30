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Dilovası’nda ADA Treni çiçeklerle karşılandı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in büyük gayretleri ile ADA Treni 9 yıllık aradan sonra ilk defa Dilovası Diliskelesi Tren İstasyonu’nda durdu.

Dilovası'nda ADA Treni çiçeklerle karşılandı

30 Mart 2021 Salı 12:18

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Dilovalılar tarafından büyük bir umutla beklenen Ada treni
seferlerinin Dilovası’nda durması ve yolcu alması ile ilgili girişimleri sonucu, 2012 yılında kapatılan
Diliskelesi Tren İstasyonu 9 yıllık aradan sonra önceki gün ilk defa ADA Trenini karşıladı.
BAŞKAN ŞAYİR, MAKİNİST KOLTUĞUNA OTURDU
ADA Treni’ne Hereke’de binen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl Yöneticisi Osman
Akbulut ile birlikte Diliskelesi’ne seyehat etti. Trenin makinist koltuğuna oturarak Diliskelesi Tren
İstasyonu’na gelen Başkan Şayir’i burada TCDD Taşımacılık AŞ İstanbul Bölge Müdür Vekili Veysi
Alçınsu,Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Dilovası İlçe Yönetimi ve partililer, Başkan Yardımcıları, ve
vatandaşlar karşıladı.
ÇİÇEKLERLE KARŞILADI
Ada Treni Diliskelesi’nde çiçeklerle karşılandı.
Başkan Şayir, “Dilovalı vatandaşlarımızın İstanbul ve Adapazarı’na ulaşımları konusunda büyük
kolaylık sağlayan ADA Treninin yeniden Dilovası’ndan yolcu alması ilçemiz için oldukça önemli bir
olaydır. Şimdilik günde 3 sefer yolcu alıp indirse de ilerleyen süreçte bu sayı artacaktır. İlçemiz için
önemli bir sorunun daha çözüme kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere destek veren
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Kocaeli Milletvekillerimize ve TCDD yetkililerine
teşekkür ediyorum” dedi.




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