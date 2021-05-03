Dilovası’nda Altyapı Hatlarında Temizlik Yapılıyor

Tam kapanma döneminin ilk günlerinde yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İSU Dilovası Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun olmadığı bu günlerde Dilovası ilçesi alt yapı hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

IZGARA VE HATLAR TEMİZ TUTULUYOR

Çalışma kapsamında İSU ekipleri, Dilovası ilçesi ana caddeleri başta olmak üzere ızgaralar ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iç kısımlarını temizliyor. Izgara ve altyapı hatlarının iç kısımlarının temiz tutulmasıyla olası tıkanmaların önüne geçilmiş olunuyor.

KAPANMA DÖNEMİNDE DAHA RAHAT YAPILIYOR

Kapanma döneminde yapılan bu gibi çalışmalar, araç trafiğinin en aza indiği bugünlerde daha rahat bir şekilde yapılıyor. Altyapı hatlarındaki temizlik çalışması detaylı bir şekilde gerçekleştiriliyor. İSU ekipleri il genelindeki birçok noktada altyapı ve diğer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.













