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Dilovası'nda amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Dilovası'nda, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Dilovası'nda amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

26 Aralık 2019 Perşembe 09:33

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında amonyak tankında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı meydana geldi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede önlem alırken, gazdan etkilenen 4 işçi ilk müdahalenin andından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Zehirlenme riskiyle tedavi altına alınan işçiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.  

Bu arada olayın, işçilerin akşam vardiyası çıkışına hazırlandığı sırada yaşandığı öğrenildi.



AA
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