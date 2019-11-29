Dilovası’nda “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” Konferansı

Dilovası Belediyesi ve TÜGVA Dilovası temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ın katıldığı “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konulu konferans çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekeleşti.

Dilovası Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Dilovası temsilciliğinin ortaklaşa organize ettiği konferans Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katıldığı programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, Dilovası Temsilciliği Başkanı Halil Turgut ve belediye meclis üyeleri katıldı.

TÜGVA’DAN BAŞKAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGVA Dilovası Temsilciliği Başkanı Halil Turgut ve ardından konuşan TÜGVA Kocaeli İl Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, Endurun sohbetleri çerçevesinde düzenlenen ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan’ın “Bilinçli aile, Duyarlı gençlik” konulu konferansına destek veren, her daim gençlerin yanında olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve programa katılan davetlilere teşekkür ettiler.

GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “TÜGVA’yı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir kadrosu var. İnanıyorum ki çok güzel çalışmalara imza atacaktır. Bu akşam da burada manevi değerleri yükseltecek bir konferansta bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geleceğimiz gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasına ve ailesine bağlı, ülkesine ve bayrağına sevdalı gençler yetiştirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin manevi ve milli duygularının sağlamlaşması ve geleceğe güzel insanların yetişmesi adına çalışmalar yapan TÜGVA’nın bu tür etkinliklerine her zaman destek vermeye ve onların yanında olmaya önem veriyoruz. Bu akşamda değerli bir hocamız Sıtkı Aslanhan’ın sunumu ile gerçekleşecek “Bilinçli aile, duyarlı gençlik” konferansının burada ki misafirlerimize önemli katkısı olacağına inanarak katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

ÇOCUKLARIMIZA GEREKLİ SORUMLULUĞU VERMİYORUZ

Konferansta konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukların sağlıklı iletişim kurmadıklarını belirtti Aslanhan, “Ailelerin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Hep birlikte, bu olumsuzlukların yaşanmaması için daha duyarlı davranmalıyız. Babalarımız evlatlarımızla ilgilenmediği için evlatlarımız içine kapanık, özgüvensiz bir şekilde yetişmektedir. Çocuklarımıza gerekli sorumlulukları vermiyoruz. Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Evlatlarımıza sevgiyle yaklaşalım ve onlara sevgimizi belli edelim ki, bizden bulamadıkları sevgi ve ilgiyi dışarıda aramasınlar."dedi.















