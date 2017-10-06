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Dilovası'nda Çöp Olayı Bitmiştir

Dilovası Belediyesi Ekim Ayı Meclisi önceki gün düzenlenen meclis toplantısı ile gerçekleşti.

Dilovası'nda Çöp Olayı Bitmiştir

06 Ekim 2017 Cuma 10:08

   Meclis toplantısının açılış konuşmasında gündeme değinen Başkan Toltar, "Öncelikle 1439 Hicri yılımızın ve Muharrem ayının onuncu gününe tekâmül eden Aşure Gününün hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu vesile ile İslam coğrafyasında Müslümanlara yapılan zulmün ve akan kanın durmasına vesile olur.

PROJELERİMİZ YAVAŞ YAVAŞ HAYATA GEÇİYOR
  Bu sorunumuzu aştığımız takdirde yine projelerimizi daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şuana kadar 7 semt konağımız bitmiş durumdadır. Diliskelesi Seyir Tepemiz bitme aşamasındadır. Bayrak tepe parkımız bitti. Merkez ve Hazreti Ali Camimizin yapımı devam ediyor. Doğu Kavşağından Cumhuriyet Mahallemize giriş konusunda istimlak sorunumuz var Büyükşehir Belediyemiz bu sorunu çözmek için uğraşıyor. Batı Kavşağında yapılacak olan iki köprülü kavşakla ilgili özel mülkiyet sorunu var. Yine burayla ilgili olarak ta Büyükşehir Belediyemiz kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Projesi yapılmış ve ihaleside bitmiştir. İnşallah bittikten sonra Gebze Anibal kavşağı bitiminde buraya da da çalışma başlanmış olacak.

KİMSE KAYGI DUYMASIN ÇÖP OLAYI BİTMİŞTİR
  Dilovası'nda son günlerde çöple ilgili bir konu dolanıp duruyor. Bu sanal bir gündem. Malum çöp depo alanı Dilovası'ndan kaldırıldı. Bölgemiz çöpleri de Gebze'de kurulan toplama merkezinde toplandıktan sonra Kocaeli'de ki İZAYDAŞ'a ve İzmit Solaklarda kurulacak olan yeni tesise aktarılacaktır. Dilovası'nda artık çöp olayı bitmiştir. Birileri kendince fikirler beyan edebilir. O onun kendi düşüncesidir. Kimsenin endişe duymasına mahal yoktur. Kimseninde bunu siyasi malzeme yapmasına da gerek yoktur.

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