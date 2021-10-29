Dilovası’nda Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da coşkuyla kutlandı. Atatürk anıtına protokol tarafından çelenk konulması ile önceki gün başlayan etkinlikler, bugün Dilovası Belediyesi önünde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

PROTOKOLDEN TAM KATILIM

Kutlama törenine; Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

KAYMAKAM VE BAŞKAN HALKI SELAMLADI

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Dilovalıları selamladığı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

CUMHURİYET EN BÜYÜK MİRASIMIZDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının ardından Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay’ın günün anlam ve önemi konuşması “Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutlamanın sevincini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare şekli olan Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihinde ki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde olmaz denileni başardığımızın ıspatıdır. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur sayesinde ülkemiz önemli adımlar başararak dünyada saygın bir devlet durumuna gelmiştir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Aziz milletimiz Cumhuriyetimizi benimsemiş ve sımsıkı sarılmıştır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi devletimizin temelini oluşturmaktadır” diyerek Türk milletinin bayramını kutladı. Kaymakam Kubilay sözlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere rahmet dileyerek tamamladı.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yılı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından ödüller verildi. Ardından Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arası kızlar ve erkekler arası masa tenisi ve satranç turnuvalarında dereceye girenler açıklandı.

TÖREN ŞİİR VE HALK OYUNLARI İLE SON BULDU

Program daha sonra Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri Beyza Kaya “Gençlik Var” ve Nilay Kaptan “Cumhuriyet Ne Demek” adlı şiirleri okurken program Polisan Ortaokulu Spor Kulübünün hazırladığı halk oyunları gösterileri ile son buldu.