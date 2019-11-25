Dilovası’nda Denetimler Sıklaştı

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim yönetmenliği, sağlığa uygun olup olmadığı, firma belgeleri, ilaçlama sözleşmeleri gibi incelemelerin denetimini yaptı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TOPLANDI

Zabıta ekipleri, işletmelerde özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, gramaj ayarları ve işyerlerinin istenilen şartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksikliği tespit edilen işletmelerin sahiplerine eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Son kullanma tarihi geçen gıda, içecek, beyaz et, gibi ürünler zabıta ihtisas denetim ekipleri tarafından toplatılarak yasal işlemler yapıldı.

VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN DENETLİYORUZ

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşın sağlıklı hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını amaçladıklarını belirterek “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Gıda sektöründe öncelikle tarihi geçmiş ürünlerin tespiti, çalışanların kılık kıyafeti ve mekânın temizliği gibi konularında titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Yaptığımız kontrollerde uyarılan konularda hata tekrarlanıyorsa cezai işlem uyguluyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor."dedi.