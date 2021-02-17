Dilovası’nda Gece Gündüz Kar Mesaisi

Dilovası Belediyesi karla mücadele ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte; ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere cadde ve yürüyüş yollarının açık kalması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdü. Araçların yoğun olarak kullandığı güzergâhlar ve yayaların rahat yürümesi için kaldırımlar kısa sürede temizlendi. Donma riskine karşı ise yollarda ve kaldırımlarda önlemler alınarak yaya ve araç trafiğinin daha güvenli olması sağlandı.

BAŞKAN ŞAYİR, UYARDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle Dilovalı hemşerilerini uyaran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hemşehrilerimizin ulaşım sorunu yaşamaması için, ana arterlerde ve acil bölgelerde devam eden çalışmalara ilaveten ara sokakları açmak üzere, muhtarlarımızın koordinesinde çalışacak iş makinalarını mahallelerimize yönlendirdik. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu günlerde halkımızın çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.