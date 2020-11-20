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Dilovası'nda Geçici Güzergah Uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün Dilovası İlçesinde yapacağı alt yapı çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapacak.

Dilovası'nda Geçici Güzergah Uygulaması

20 Kasım 2020 Cuma 13:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Dilovası İlçesi Liman Caddesi üzerinde alt yapı yenileme çalışması yapılacak. Araç trafiğine kapatılacak olan yol için geçici güzergah oluşturuldu.

ALT YAPI YENİLEME ÇALIŞMASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü Dilovası İlçesi Liman Caddesinin tem otoyolu Diliskelesi girişi K8 ile 1009 sokak arasında kalan bölümde alt yapı yenileme çalışması yapacak. 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak çalışma, 23 Kasım Pazartesi gününe kadar
sürecek. Çalışma süresince güzergahta araç geçişine izin verilmeyecek.

GEÇİCİ GÜZERGAH
İSU Genel Müdürlüğünce yapılacak çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah oluşturuldu. Çalışma süresince toplu taşıma ve sivil araçlar Liman Caddesi, D-100 Yan yol, 1009 sokak ve Liman Caddesinden oluşan geçici güzergahı kullanacak.


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