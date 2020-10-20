Dilovası’nda Gıda Denetimi Gerçekleştirildi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatı ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren hipermarket ve bakkallara yönelik denetim yaptı. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde 9207 ruhsat kontrolleri, 5179 sayılı gıda üretim ve tüketim maddelerince gıdaların üretim ve son tüketim tarihleri incelendi.