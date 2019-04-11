Dilovası'nda İlk Meclis Gerçekleşti

Yerel seçimlerin ardından Dilovası Belediye Meclisi ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısı Dilovası Belediye salonunda 9 AK Parti Meclis üyesi, 6 SP Meclis üyesi ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. İlk meclis toplantısına AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve SP Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel'de katıldı. Mecliste 17 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşüldü.

ADALETLİ VE ŞEFFAF OLACAĞIZ

Meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Halkımızın teveccühü ile hep birlikte Dilovası'na hizmet etmek için bu onurlu göreve geldik. Hep birlikte 50 bin insanımızın daha güzel bir Dilovası'nda yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Dürüst, adaletli ve şeffaf olacağız. Dilovası'nın geleceğini hep birlikte imar edeceğiz. Dilovası'na daha güzel hizmetler yapabilmek için bu göreve geldik. Dilovası'nda inşallah 5 yılsonunda iz bırakmış bir başkan ve meclis üyeleri olarak halkımızın karşısına çıkacağız. Şimdiden tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum."dedi.

KOMİSYONLAR BELİRLENDİ

Başkan Şayir, konuşmasının ardından gündem maddelerine geçti. İlk meclis toplantısı olmasından dolayı meclis üyeleri komisyon ve üye seçimleri yaptı. Yapılan seçimlerde

Meclis 1. Başkan vekiliğine: İbrahim Dursun,

Meclis 2. Başkan vekilliğine: Adem Çarıkçı, Katip Üyeler asil; Abdurrahman Tuza ve Celal Çelik,

Katip Üyeler Yedek: Oğuzhan Artut ve Mehmet Emin Aktaş,

Daime Encümenliğe: Abdurrahman Tuza ve Burhan Turgut,

Plan Bütçe Komisyonuna: İbrahim Dursun, Adem Çarıkçı, Turan Tekgül,

Bayındırlık ve İmar Komisyonuna: Sinan Yaşar, Mehmet Emin Aktaş, Zeki Karataş,

Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna: Celal Çelik, İcabi Türkel, İnci Aydemir,

Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine: İcabi Türkel seçildi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ DE BELİRLENDİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Asil: İbrahim Dursun, Yedek; Abdurrahman Tuza,

Türkiye Belediyeler Birliğine Asil: Oğuzhan Artut Yedek; Nizamettin Sözen,

Gebze Belediyeler Birliğine Asil: Sinan Yaşar ve İbrahim Dursun, Yedek; Burhan Turgut, Marmara

Belediyeler Birliğine Asil: Mehmet Emin Aktaş ve Yedek; Adem Çarıkçı seçildi