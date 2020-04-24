Dilovası’nda İstiklal Marşı coşkusu

Dilovası protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı Kutlamaları’nda bir araya gelerek hep birlikte İstiklal Marşı okudular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl alışılagelmiş etkinliklerle kutlanamazken, ülke genelinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı okuma programı Dilovası’nda da gerçekleştirildi.

Dilovası Belediyesi önünde saat 21:00’de bir araya gelen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar, meclis üyeleri ve birim müdürleri saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’nı okudular.

Dilovası sakinleri okunan marşa balkon ve pencerelerinden eşlik ederek coşkuyu artırdılar.









