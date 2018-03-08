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Dilovası'nda kaçak et operasyonu

Dilovası'nda bir imalathanede yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen yaklaşık 4 ton et ve et ürünü bulundu

Dilovası'nda kaçak et operasyonu

08 Mart 2018 Perşembe 09:50

Alınan bilgiye göre, Çerkesli Mahallesi'nde daha önce lojistik depolama yeri olarak kullanılan boş fabrika alanının imalathaneye dönüştürülerek kaçak et ve et ürünleri imal edildiği ihbarı alan zabıta ve jandarma ekipleri, söz konusu yere gitti.

Ekipler, imalathanede plastik leğenlere konulan ve poşetlere sarılmış halde yaklaşık 4 ton salam, sosis, kıyma, kavurma, sucuk ve et ele geçirdi.

Alandaki incelemelerin ardından sağlıksız ortamda bulunan etlere el koyan ekipler, imha çalışması başlattı.

Ruhsatsız ve kaçak imalathanenin sahibi olduğu iddiasıyla Y.K.  gözaltına alınarak Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



AA
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