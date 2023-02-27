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Dilovası'nda Kaçak Yapıya Beton Yasağı

Dilovası Belediyesi, kaçak ve ruhsatsız yapılara beton verilmesini engelleyecek karara imza attı.

Dilovası'nda Kaçak Yapıya Beton Yasağı

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:53

 KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi, kaçak ve ruhsatsız yapılara beton verilmesini engelleyecek karara imza attı. İlçedeki kaçak yapılara hazır beton satışı gerçekleştiren firmaların araçları görüldüğü yerde bağlanacak, idari para cezası uygulanacak ve suç duyurusunda bulunulacak.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde tedbirler artırıldı. Dilovası Belediyesi de yeni bir karar aldı. Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemiz genelinde yaptığımız denetimler sırasında, bölgemizdeki hazır beton firmaları tarafından, yapı ruhsatı veya herhangi bir izni olmayan kaçak yapılara hazır beton verildiği, vatandaşların kaçak yapıya teşvik edildiği ve bu durumun kaçak yapılar ile mücadeleyi oldukça zorlaştırdığını gördük. Ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmak istenen yapılara beton verilmemesi dahi kaçak yapı faaliyetlerini büyük ölçüde sonlandıracak bir girişimdir. Bu sebeple aldığımız karar çerçevesinde, ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılan bu tür yapılara hazır beton satışının yapılması, pompa tedariki sağlanarak döküldüğünün tespit edilmesi durumunda, İmar Şehircilik Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince araçlar görüldüğü yerde bağlanacak, idari para cezası uygulanarak gerekli yasal işlemler yapılacak ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Burada belediyemizin gayesi beton firmalarını cezalandırmak değil, ruhsatsız yapılara beton firmalarının beton dökmesini engellemek ve vatandaşlarımızı tamamen sağlıklı ve güvenlik yapılaşmaya yönlendirmekti" dedi.

İHA
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