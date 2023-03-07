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Dilovası’nda Kentsel Dönüşüm 651 Konutla Başladı

Dilovası’nın; sanayinin içinde kalan ve tehlike arz eden yerleşim alanlarının dönüşümü için Tavşancıl’da 488 hektar alanda yapılması planlanan 651 konutluk yeni Dilovası konutlarında ilk etabın temelleri atılmaya başlandı.

Dilovası'nda Kentsel Dönüşüm 651 Konutla Başladı

07 Mart 2023 Salı 13:34


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarını yaptığı Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında ilk konut projesinin temelleri atılmaya başlandı. Yeni Dilovası’nın ilk etap konutları olan 651 konut, 12 dükkan ve bir cami inşaatının ihalesini 665 milyon 665 bin liraya alan Endam Yapı A.Ş., çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

650 GÜNDE TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ihalesi yapılan ve 12 Ekim’de sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan konut ihalesini alan Endam Yapı A.Ş, deprem bölgesine gönderilen iş makineleri nedeniyle çalışmalarını bir süre durmuştu. İş makinelerinin geri gelmesi ile Tavşancıl’daki 20 bloktan oluşan projenin çalışmaları hızlandı. 488,41 hektar alanın 24,6 hektarında yapılacak yeni Dilovası’nın 1. etap konutları 650 günde tamamlanarak teslim edilecek.

MODERN DİLOVASI KURULUYOR

Başlatılan 651 konutlu kentsel dönüşüm planı hakkında açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallelerimizin bazı alanlarını kapsayan çalışma ile tehlike arz eden, sanayi içerisinde kalan ve yaşam koşulları olumsuz etkilenen konutların kentsel dönüşüm çerçevesinde taşınması için çalışmalarımız Tavşancıl’da ki TOKİ projesi ile start aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in öncülüğünde başlatılan Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında ilk etapta yapılacak 651 konutla iki mahallemizde ki bazı evlerin buralara taşınarak modern Dilovası’nın ilk adımlarını atmış olacağız. İlerleyen süreçte de yapılacak yeni konut projeleriyle de daha yaşanılabilir, ferah, sosyal donatıları olan yaşam alanlarını oluşturarak “Yükselen Şehir Dilovası” için çalışacağız” dedi.











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