banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda kıran kırana yarış!

31 Mart Yerel seçimlerinin kıran kırana geçtiği Dilovası’nda, mahalle sonuçları da netleşti.

Dilovası'nda kıran kırana yarış!

04 Nisan 2019 Perşembe 16:41

AK Parti Adayı Hamza Şayir’in, Saadet Partisi adayı Ercan Dalkılıç karşısında 1318 oy farkla kazandığı Dilovası’nda yarış başa baş geçti. 12 Mahallesi bulunan Dilovası’nda 9 mahalleyi Hamza Şayir, 3 mahalleyi ise Ercan Dalkılıç kazandı. Dalkılıç, Rakibi Şayir’e en büyük farkı Diliskelesi’nde atarken, Şayir ise Mimar Sinan Mahallesi’nde büyük fark attı. Seçimin sonucunda AK Parti 13 bin 694, Saadet Partisi 12 bin 376 oy aldı.

MAHALLE SONUÇLARI

Çerkeşli: AK Parti 273- SP 202

Tavşancıl: AK Parti 800-  SP 500

Demirciler: AK Parti 260 –SP 99

Köseler: AK Parti 264- SP 118

Tepecik: AK Parti 187- SP 160

Kayapınar: AK Parti 780- SP 842

Turgut Özal: AK Parti 587- SP 707

Orhangazi: AK Parti 3226- SP 3323

Diliskelesi: AK Parti 2567- SP 2895

Mimar Sinan: AK Parti 3527- SP 2719

Cumhuriyet: AK Parti 983- SP 558

Fatih: AK Parti 81- SP 69


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz mazbatasını aldı! Büyükgöz mazbatasını aldı!
Kocaeli'den İstihdamda Kocaeli'den İstihdamda "Türkiye Rekoru"
Avukatlar Günü Mesajlarla Kutlandı Avukatlar Günü Mesajlarla Kutlandı
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Büyükakın, mazbatasını aldı! Büyükakın, mazbatasını aldı!
500 Kadın Polis Adayı Alınacak 500 Kadın Polis Adayı Alınacak
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Büyükgöz mazbatasını aldı!
Gebze Belediye Başkanlığı’na seçilen Ak Parti adayı Zinnur Büyükgöz, bugün öğleden sonra Gebze Adliye...

Haberi Oku