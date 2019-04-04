Dilovası’nda kıran kırana yarış!

AK Parti Adayı Hamza Şayir’in, Saadet Partisi adayı Ercan Dalkılıç karşısında 1318 oy farkla kazandığı Dilovası’nda yarış başa baş geçti. 12 Mahallesi bulunan Dilovası’nda 9 mahalleyi Hamza Şayir, 3 mahalleyi ise Ercan Dalkılıç kazandı. Dalkılıç, Rakibi Şayir’e en büyük farkı Diliskelesi’nde atarken, Şayir ise Mimar Sinan Mahallesi’nde büyük fark attı. Seçimin sonucunda AK Parti 13 bin 694, Saadet Partisi 12 bin 376 oy aldı.

MAHALLE SONUÇLARI

Çerkeşli: AK Parti 273- SP 202

Tavşancıl: AK Parti 800- SP 500

Demirciler: AK Parti 260 –SP 99

Köseler: AK Parti 264- SP 118

Tepecik: AK Parti 187- SP 160

Kayapınar: AK Parti 780- SP 842

Turgut Özal: AK Parti 587- SP 707

Orhangazi: AK Parti 3226- SP 3323

Diliskelesi: AK Parti 2567- SP 2895

Mimar Sinan: AK Parti 3527- SP 2719

Cumhuriyet: AK Parti 983- SP 558

Fatih: AK Parti 81- SP 69