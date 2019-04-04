Dilovası’nda kıran kırana yarış!

AK Parti Adayı Hamza Şayir’in, Saadet Partisi adayı Ercan Dalkılıç karşısında 1318 oy farkla kazandığı Dilovası’nda yarış başa baş geçti. 12 Mahallesi bulunan Dilovası’nda 9 mahalleyi Hamza Şayir, 3 mahalleyi ise Ercan Dalkılıç kazandı. Dalkılıç, Rakibi Şayir’e en büyük farkı Diliskelesi’nde atarken, Şayir ise Mimar Sinan Mahallesi’nde büyük fark attı. Seçimin sonucunda AK Parti 13 bin 694, Saadet Partisi 12 bin 376 oy aldı.
MAHALLE SONUÇLARI
Çerkeşli: AK Parti 273- SP 202
Tavşancıl: AK Parti 800- SP 500
Demirciler: AK Parti 260 –SP 99
Köseler: AK Parti 264- SP 118
Tepecik: AK Parti 187- SP 160
Kayapınar: AK Parti 780- SP 842
Turgut Özal: AK Parti 587- SP 707
Orhangazi: AK Parti 3226- SP 3323
Diliskelesi: AK Parti 2567- SP 2895
Mimar Sinan: AK Parti 3527- SP 2719
Cumhuriyet: AK Parti 983- SP 558
Fatih: AK Parti 81- SP 69