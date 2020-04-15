Dilovası’nda market ve bakkallara sıkı denetim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü Dilovası’nda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki market ve bakkalları günlük olarak denetleyerek fiyat, hijyen ve sosyal mesafe kuraları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dilovası’nda, koronavirüs salgını nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirdiler.

RAFLAR TEK TEK DENETLENDİ

Market ve bakkallara yapılan denetimlerde temel ihtiyaç maddelerinde gramaj ve hijyen denetimi, tarihli ürünlerde tarihi geçmiş ürünlerin denetimi ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı konusunda raf ve reyonlarının tek tek kontrollerini gerçekleştirdiler.

İlçe genelindeki tüm marketleri denetleyen ekipler, özellikle hijyen ürünleri ve gıda fiyatlarını da tek tek incelediler.

Kasada fiyatları ile etiket fiyatlarını karşılaştıran ekipler, aynı zamanda vatandaşlardan da fahiş fiyatla satış yapan işletmeleri ihbar etmelerini istedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ayrıca yapılan denetimlerde ekipler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında satıcıların iş yerlerinde maske ve eldiven takıp takmadıklarını denetleyerek, çalışanların belli aralıklarla değiştirmek kaydı ile eldiven ve maske kullanmasını istedi. Denetimlerde işyerlerine müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde içeri alınması, işletme sorumlularının müşterilerini maskesiz alışveriş yapmamaları ve açıkta olan gıdalara müşterilerin elle temas etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundular.

TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gerçekleştirilen denetimlerle halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ettiklerini belirterek ; “Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle hükümetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. Hepimizin panik yapmadan gerekli tüm tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Dilovası Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam da zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerimiz ortaklaşa yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdılar.

Ekiplerimiz özellikle salgın riskinin gündeme gelmesiyle market ve bakkallarda hijyen, tarihi geçmiş ürünler ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor. Ayrıca eldiven ve maske kullanımı konularında denetimler yapan ekiplerimiz, karşılaştıkları olumsuzluklar sonrası gerekli yasal işlemleri yaparak tarihi geçmiş ürünlerin imhası için de gerekenleri yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.









