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Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği

Dilovası Belediyesi ‘8 Haziran Marmara Denizi Günü’ dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği

09 Haziran 2022 Perşembe 15:09


8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla yapılan etkinliğe Dilovası Belediye başkanı Hamza Şayir, Dilovası Atık ve Çevre Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar deniz kıyısındaki atıkları toplayıp, ‘Hep Birlikte daha güzel yarınlara’ diye seslendi.

Çevre Haftası kapsamında birçok etkinliğe imza atan Dilovası Belediyesi tarafından 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Dilovası Tavşançıl’da sahil temizliği etkinliği düzenlendi. 

Tavşancıl sahiline atılan çöpler tek tek temizlenerek farkındalık çalışması yapıldı.

Başkan Şayir, ‘’Denizimize hep birlikte sahip çıkalım’’Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ‘’ Marmara Denizi günü ve etraf kirliliğine dikkati çekmek, çevre hassasiyeti oluşturmak için Tavşancıl sahilinde yapılan temizlik çalışmasında onlarca torba çöp toplandı. Geleceğin teminatı çocuklarımıza temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak en büyük vazifemiz. Bu şuur ve niyetle, daha temiz bir dünya bırakabilmek için ‘Geleceğini düşünen geri dönüştürendir’ hareketiyle denizlerimizi temiz tutmaya ve tüm çevremizi birlikte müdafaaya itina gösterelim. Marmara Denizi’ni kurtarmak için elimizi taşın altına koymak hepimize düşen bir görevdir. Dolayısıyla biz üzerimize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Denizimize hep birlikte sahip çıkalım” diye konuştu.

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